Omnia Hotels apre un altro albergo romano, il Fleming

Dopo il Donna Laura Palace e l’Hotel Santa Costanza il gruppo Omnia Hotels ha deciso di riaprire un altro dei suoi alberghi: il Grand Hotel Fleming, che nei prossimi giorni ospiterà anche due eventi sportivi nel suo grande patio.

Presidio costante nella Capitale

In realtà il gruppo, che opera nella Capitale con 5 strutture dislocate nei diversi quartieri della città – per un totale di 746 camere – non ha mai chiuso del tutto i battenti delle sue proprietà scegliendo di tenere sempre operativo lo Shangri-La Roma, l’albergo che non ha chiuso le porte nemmeno nel difficile periodo del lockdown, per supportare medici e forze dell’ordine.



Dei due eventi che saranno ospitati dal Fleming il primo, il 4 settembre, è con la Federazione Italiana Nuoto che organizza a Roma l’assemblea nazionale all’interno dello Stadio Olimpico. A seguire, il 17 settembre, l’incontro con la Federazione Italiana di Atletica Leggera in occasione del Golden Gala, che vedrà la partecipazione di alcuni tra i migliori atleti a livello internazionale.



Il Grand Hotel Flenming si trova nell’esclusiva zona di Collina Fleming, a pochi passi da Ponte Milvio, dal Foro Italico, dallo Stadio Olimpico, dal Flaminio e a pochi minuti dall’Auditorium ‘Parco Della Musica’. Ideale sia per soggiorni leisure che business, dispone di ampi spazi e sale dedicate a meeting, congressi ed eventi, oltre a una palestra di oltre 250mq con vetrate a vista, e presto una suite dedicata agli amanti del fitness, per potersi allenare in camera.