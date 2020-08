Federalberghi Palermo e Gnv insieme per prolungare l’estate

In Sicilia si prolunga la stagione estiva, grazie anche all’accordo tra Federalberghi Palermo e Gnv, che ha l’obiettivo di promuovere sinergicamente il turismo.

“Il mare ti porta, Palermo ti accoglie” è la nuova iniziativa rivolta a coloro che sceglieranno la compagnia di traghetti Gnv per raggiungere la Sicilia e visitare Palermo, come riporta Hotelmag. I turisti che prenoteranno un biglietto per raggiungere Palermo da Genova, Napoli e Civitavecchia, pernottando 4 notti in una delle strutture ricettive aderenti, ne pagheranno soltanto 3, poiché la quarta notte sarà gratuita.



“Per prolungare le opportunità di vacanza – spiega Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo – abbiamo ritenuto opportuno includere, nella nostra offerta di soggiorno, il mercato generato dal flusso marittimo, instaurando così un ulteriore rapporto di collaborazione con un interlocutore importante del trasporto turistico per la nostra destinazione, come Gnv. L’offerta dell’associazione degli albergatori, già collaudata sul volato, in questo modo allarga la platea dei potenziali visitatori contribuendo a incentivare il prolungamento dei soggiorni”.



La sinergia tra Gnv e il capoluogo

Sarà possibile prenotare direttamente dal sito Gnv, selezionando la struttura ricettiva prescelta, quindi confermando le date di viaggio e il pernottamento di 4 notti e inserendo il codice ‘sail to palermo’.



“Con questa iniziativa si rafforza la sinergia con il capoluogo siciliano, che per noi rimane una delle mete più importanti – afferma Matteo Catani, a.d. di Gnv -. Grazie all’accordo esclusivo con Federalberghi Palermo garantiamo ai passeggeri un servizio in più, con la possibilità di prenotare il viaggio e il pernottamento da un’unica piattaforma, e incentivando il turismo in modo sicuro e facile, grazie ai protocolli di sicurezza di bordo, alla nostra Carta dei Servizi e alla certificazione del Rina Biosafety Trust Certification”.