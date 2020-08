L'Hilton Milan riapre le porte ad eventi e Mice

L’Hilton Milan prosegue nel piano di ripartenza e deopo la ripaertura avvenuta in luglio reintroduce progressivamente i principali servizi, inclusa l’offerta per eventi e Mice.

La formula CleanStay si applica anche alle facilities e ai servizi dedicati a eventi e Mice, racchiusi nel programma denominato EventReady. La combinazione di queste due soluzioni dà origine a Hilton EventReady with CleanStay, un sistema che garantisce la sicurezza degli standard Hilton a livello globale, modulabile e in grado di garantire la flessibilità necessaria agli ospiti.



Le aree dedicate a eventi e Mice includono 260 metri quadri di spazio per ogni tipo di evento da 6 a 91 persone, con sale meeting dotate di ogni comfort. Completano il servizio la massima flessibilità dalla contrattualizzazione alla gestione dell’evento. Se le sale sono state equipaggiate in maniera funzionale al distanziamento sociale, Hilton Milan è in grado di offrire anche soluzioni ibride, con un parte degli ospiti in presenza e altri connessi virtualmente.



“Il nostro team eventi e Mice si è riattivato con il consueto entusiasmo e professionalità e abbiamo già collaudato questa formula ospitando a fine luglio l’assemblea di Lega Serie A – ha dichiarato il general manager Nassos Papazoglou -. Proprio come il campionato, siamo impazienti di fischiare il calcio di inizio della nuova stagione di eventi di Hilton Milan. Grazie alla formula Hilton EventReady with CleanStay siamo pronti ad accogliere i nostri ospiti e nuovi eventi in totale sicurezza”.