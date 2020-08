Il Mandarin Oriental di Milano pronto alla riapertura da settembre

Il Mandarin Oriental di Milano, inaugurato nel 2015, si prepara a riaprire dal prossimo 1 settembre.

La struttura, situata all'interno di quattro palazzi del XVIII secolo nel cuore di Milano, riaprirà non solo camere e suites, ma anche la Spa e i ristoranti Mandarin Bar & Bistrot e Seta, 2 stelle Michelin.

L'hotel segue scrupolosamente le direttive delle autorità sanitarie e governative locali e i protocolli Mandarin Oriental Hotel Group con il programma We Care.



L’hotel riarte con l'offerta Staycation by M.O; tra i benefit, early check-in, late check-out e un credit giornaliero da utilizzare presso l'hotel. Via Andegari, ove si trova l'entrata principale, è stata inoltre pedonalizzata e riqualificata per consentire l' accesso all'hotel in totale sicurezza.



“Siamo felici di dare il benvenuto ai nostri ospiti, italiani e internazionali. Milano è una città che ha sempre da offrire in termini di arte, cultura, gastronomia, moda, design e tanto altro: il lifestyle milanese da scoprire o riscoprire” ha commentato Luca Finardi, general manager di Mandarin Oriental, Milan e area vice president Mandarin Oriental Hotel Group.