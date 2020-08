Bocche cucite per ora da parte dei due big mondiali degli hotel, ma la ‘bomba’ lanciata da Le Figaro ha avuto immediatamente ripercussioni sull’andamento in borsa dei titoli di Accor e Ihg, in netto rialzo ieri sera alla chiusura delle trattative.

Per ora tutto sarebbe alle fasi preliminari, ma secondo rumors il gruppo francese sarebbe intenzionato a lanciare la proposta di fusione al competitor internazionale che controlla brand come Crowne Plaza e Holiday Inn. Un merger che, nel caso andasse in porto, creerebbe il gruppo numero uno al livello mondiale, con un valore di mercato stimato in 17 miliardi di dollari con un portfolio superiore alle 11mila strutture.



Le mosse

Secondo il quotidiano francese da parte di Accor ci sarebbe la volontà di procedere nell’operazione, ma a porre un freno al momento, considerata la situazione di mercato, sarebbe lo stesso ceo Sebastian Bazin, che preferirebbe attendere tempi migliori.



Il precedente

L’ultima grande operazione nel settore alberghiero risale all’estate di 4 anni fa quando a unire le forze creando l’attuale numero uno del comparto furono Marriott e Starwood.