Hyatt Regency - The Churchill: riapre l'icona di Londra

Una delle icone dell’hotellerie di lusso di Londra si prepara a tornare in scena. Riaprirà infatti il prossimo 7 settembre l’Hyatt Regency London - The Churchill, lo storico albergo situato nel cuore del West End, con una splendida vista sui giardini di Portman Square.

L’albergo dispone di 440 sofisticate camere tra cui 50 suite, alcune delle quali sono state di recente ristrutturate, in aggiunta a 11 spazi meeting.



La riapertura avverrà sotto il segno di due punti in particolare: la sicurezza dei propri clienti come must fondamentale e il benessere come continuità con l’offerta dell’hotel.