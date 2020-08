A volo d'uccello su Montecarlo: apre la supersuite con vista a 180°

Meno inaccessibile della suite Principe Ranieri III, che costa 45mila euro a notte, ma pur sempre superesclusiva e per giunta partiolarmente adatta alle norme del distanziamento sociale imposte dall’era Covid. È la nuovissima Suite Eleven, chiamata così perché occupa tutto l’undicesimo piano del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, lasciando ai fortunati che possono soggiornare il ricordo indelebile della vista panoramica è a 180° su Montecarlo.

A garnatire il distanziamento sociale la metratura importante che, come spiega forbes.it, è di quasi 200 mq, anche se la suite è pensata come suddivisa in piccole stanze boutique. Nella vasta terrazza e negli ambienti possono essere ospitate fino a 10 persone. Il costo? Varia dai 5.500 euro dei mesi di bassa stagione agli 11mila di quelli più gettonati dell’alta stagione. A notte, naturalmente.