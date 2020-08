Cortina: l’ospitalità è green

Cortina d’Ampezzo continua il percorso verso un modello di sostenibilità che mira a tutelare l’ecosistema alpino. Dopo aver aderito, lo scorso anno, alla campagna ‘Plastic Free Challenge’ del ministero dell’Ambiente, il Comune allarga il proprio impegno ambientale coinvolgendo le realtà del territorio. Ora, come riporta Hotelmag, le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, le organizzazioni turistiche che nell’ambito della loro attività forniscono pasti e bevande, gli enti, i privati e le associazioni che organizzano feste, eventi e sagre, per la consumazione su aree e luoghi pubblici o aperti al pubblico nel territorio comunale di Cortina d’Ampezzo, devono fornire esclusivamente stoviglie, cannucce, contenitori e simili in materiale biodegradabile e compostabile, conforme agli standard indicati dalle norme Uni En 13432 e Uni En 14995.

L’ordinanza comunale è, tra l’altro, in linea con la ‘Strategia Europea per la plastica’ della Commissione Ue.

In questo contesto l’Associazione Albergatori Cortina d’Ampezzo aveva già sottoscritto, nel 2019, una procedura di certificazione delle strutture, affinché rispondano a determinati parametri di sostenibilità. Il comune denominatore è sempre lo stesso: bellezza, comfort e sostenibilità insieme.



Alcune tra le più nuove strutture alberghiere sono a ridotto impatto ambientale, realizzate con materiali ecosostenibili, dotate di caldaie a basse emissioni, cappotti isolanti, impianti fotovoltaici, sistemi di domotica nelle stanze, postazioni di ricarica per bici elettriche.