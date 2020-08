Roma, tutti i Bettoja Hotels accettano il Bonus Vacanze

Tutte le strutture Bettoja Hotels hanno deciso di accettare il Bonus Vacanze, lo strumento con cui il Governo intende incentivare i viaggi degli italiani grazie a un voucher spendibile fino al 31 dicembre, che può essere richiesto ed erogato esclusivamente in formato digitale.

Tra le proposte degli hotel del gruppo ‘Weekend Escape’, un pacchetto di due notti a prezzi concorrenziali che include la prima colazione, una bottiglia benvenuto in camera, l’upgrade gratuito fino alla Superior e poi ancora il check-in anticipato e il late check-out, il wi-fi in fibra e il 10% di sconto sul menu à la carte al Ristorante Massimo d’Azeglio.



Il codice del voucher dev’essere fornito al momento della prenotazione e l'hotel applicherà lo sconto a cui ha diritto il cliente dopo che l'ufficio amministrativo avrà verificato l'importo esatto del voucher spendibile.

Il valore è inoltre spendibile in un'unica soluzione ed è usufruibile solo ed esclusivamente per le prenotazioni dirette.