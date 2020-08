Gruppo Una: la strategia per il reopening

Un 2020 no stop, dedicato a una sapiente e articolata strategia di rilancio. Dalle graduali riaperture degli hotel di vacanza sino all’imminente inaugurazione del Milano Verticale, Gruppo Una affronta questo anno senza fermare il proprio impegno per la crescita, come racconta Hotelmag. Gli hotel e resort della catena alberghiera hanno riaperto le loro porte e continueranno ad aprirle nelle prossime settimane.

Il progressivo reopening sta interessando le maggiori città italiane e destinazioni estive, così da rispondere alle esigenze di soggiorni di vacanza, ma anche a chi programma un long weekend o qualche giorno di svago.



Un riavvio che punta molto al ‘territorio’. “Gli hotel e i resort dislocati lungo la penisola riflettono il Dna del Gruppo Una – racconta il direttore generale Fabrizio Gaggio -, sono alfieri dell’italianità di cui il brand si fa portatore e che si concretizza in una profonda conoscenza del territorio e delle peculiarità regionali”. Inoltre, per il target famiglie, quest’anno si aggiunge un’iniziativa speciale: nei mesi estivi e per tutto il 2020, bambini e ragazzi sino ai 14 anni di età soggiornano gratis se in camera con almeno un adulto.

In questo anno così difficile è prevista l’apertura del Milano Verticale Una Esperienze… “.



Dopo il rebranding che ha interessato Gruppo Una due anni fa e la riapertura del Principi di Piemonte Una Esperienze a Torino lo scorso anno, il 2020 vedrà brillare un nuovo fiore all’occhiello nel portfolio delle strutture – annuncia Gaggio -. L’apertura del Milano Verticale Una Esperienze è infatti confermata entro fine anno. Il nuovo flagship hotel vuole superare il concetto tradizionale di ‘albergo’ e si propone di essere al tempo stesso un urban hotel, una destinazione gourmet, un luogo di business, un hub per eventi”.