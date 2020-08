Villa Sirena a Ischia è il miglior hotel al mondo secondo TripAdvisor

Ci sono due strutture italiane nell'elenco dei migliori alberghi al mondo secondo i clienti di TripAdvisor. E sono l'hotel Villa Sirena di Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia e l'hotel Lido di Cattolica.

I vincitori dei Travelers' Choice Hotel Awards 2020 sono stati individuati in base al numero e ai giudizi delle recensioni lasciate dagli utenti sul portale prima dello scoppio della pandemia. Al primo posto su 25 hotel sparsi in località di tutto il pianeta c'è proprio Villa Sirena, premiata dai viaggiatori per l'ottimo rapporto qualità prezzo, mentre l'hotel Lido di Cattolica si trova all'11° posto.

"Siamo orgogliosi e felici perché le splendide recensioni dei nostri clienti premiano il lavoro di squadra del nostro staff, molto affiatato" ha dichiarato il titolare di Villa Sirena a SkyTg24.it.

Martina Tartaglino