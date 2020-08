Terme di Saturnia, il resort riapre a settembre

Terme di Saturnia Natural Destination si appresta a tornare. Il resort di The Leading Hotels of the World, riaprirà al pubblico il 3 settembre.

Le 124 camere e suites sono state ristrutturate ed arredate secondo il concetto di toscanità moderna con arredi 'fatti a mano' e finiture contemporanee.



Ripensate anche le aree comuni, con la creazione di ambienti che favoriscono un dialogo costante tra spazi interni ed esterni e che esaltano il senso dell’arrivo, del luogo e di un’accoglienza perfetta. A partire dall’ingresso, con il camino che diventa assoluto protagonista, fino alla biblioteca del Bar, arricchita con arredi lounge.



Il nuovo Patio si presenta come un salotto per pause rigeneranti, con la sua un'atmosfera rilassata, la luce che filtra da ampie vetrate e il verde del 'living wall'. Al suo interno un pop-up bar offre una vasta gamma di etichette toscane, oltre a una selezione di prestigiose etichette italiane e straniere.



Il progetto di ristrutturazione è stato curato dalla società londinese The Hickson Design Partnership Ltd (THDP) e dallo studio milanese Lombardini22.



Novità anche per la SPA & Beauty Clinic. La struttura ha introdotto due nuovi trattamneti: 'Kobido - Lifting naturale viso' e il 'Massaggio con il bambù'.