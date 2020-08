Le Maldive sperano nel rilancio: il caso Emerald

Ha riaperto il 1° agosto Emerald Maldives Resort & Spa, struttura di lusso sull’atollo di Raa del gruppo italiano Emerald Collection.

Dopo il lockdown, assicura il ceo Gildo Scarapicchia, “abbiamo rinnovato i contratti con i principali operatori italiani e internazionali, tra cui Kuoni Uk”.



Qual è la vostra strategia di rilancio alle Maldive?

"Emerald Maldives Resort & Spa è in una delle tre isole con il più basso rapporto di densità di ville: offriamo 100 ettari di laguna, barriera corallina, spiaggia incontaminata, 120 ville di cui 60 overwater".



Il resort è partner di Leading Collection of the World: in cosa consiste l’impronta italiana?

"La cura del dettaglio, l’attenzione allo stile e all’eleganza; i quattro ristoranti a cura dello chef italiano Aldo Cadau".



Avete messo in atto una politica commerciale ad hoc?

"Abbiamo pacchetti speciali come la 'Summer Special Offer', che offre il 30 per cento di sconto sulla migliore tariffa disponibile per le prenotazioni da agosto a ottobre e cancellazione gratuita fino a tre giorni dall'arrivo". O.D.