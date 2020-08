Confindustria Alberghi lancia la polizza #AndràTuttoBeneInvacanza

Si chiama #AndràTuttoBeneInvacanza ed è una copertura sanitaria messa in piedi da UniSalute e Confindustria Alberghi per le strutture associate.

La polizza prevede un servizio di teleconsulto h24 con pareri medici immediati per chi presenta sintomi riconducibili al virus. L’assicurazione – che copre fino a 90 giorni successivi al soggiorno – prevede un’indennità giornaliera in caso di ricovero, una diaria forfettaria in caso di ricovero in terapia intensiva e un servizio di videoconsulto medico per visite post ricovero. La copertura dà inoltre accesso ad un servizio di counseling psicologico telefonico disponibile h24 che permette di parlare con un esperto.



Le strutture ricettive associate a Confindustria Alberghi potranno offrire ai clienti #AndràTuttoBeneInVacanza al momento del check-in e acquistare la polizza sul portale dedicato, inserendo i dati degli ospiti quali beneficiari della copertura sanitaria.



L’intero costo di #Andràtuttobeneinvacanza sarà a carico dell’albergo senza alcun onere aggiuntivo per il cliente. La polizza è valida per un periodo di 3 mesi dal momento della sottoscrizione indipendentemente dalla durata della vacanza.