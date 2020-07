Alberghi italiani, un patrimonio da oltre cento miliardi

Oltre cento miliardi di euro: tanto vale il patrimonio immobiliare alberghiero italiano. Le cifre sono quelle dell'indagine condotta dal dipartimento di ricerca Word Capital, in collaborazione con Pkf hotelexperts e Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Un 'work in progress' che al momento ha mappato 266 località italiane, fissando in 117 miliardi il valore stimato del patrimonio immobiliare alberghiero. Ad emergere tra tutte le regioni è la Lombardia, con un patrimonio complessivo stimato in 8,2 miliardi di euro per i 3 stelle, 19,3 miliardi per i 4 stelle e infine 5,7 miliardi di euro per i 5 stelle.

Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link