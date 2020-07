Fabilia Group vuole la Borsa. Parte l'iter per la quotazione

Fabilia Group avvia l’iter per la quotazione. La catena di family hotel & resort ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Aim Italia.

La società, a capo dell’omonimo Gruppo che conta 10 strutture di cui 8 al mare e 2 in montagna, basa il proprio modello di business sul format ‘Only family with kids’ in formula all inclusive experience. L’operazione finanziaria è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e a investitori professionali.



La raccolta sarà destinata a supportare il processo di espansione, sia per linee esterne, con nuove strutture in Italia e all’estero e l’acquisizione di piccole catene locali, sia per linee interne, con l’allargamento della base clienti e attività di marketing. Nel 2019 il bilancio consolidato ha registrato ricavi pari a 10,8 milioni di euro, a +20% rispetto al 2018. S. P.