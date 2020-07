AG Hotels, dall'1 settembre le prime riaperture

AG Hotels si prepara a riaprire le strutture, al termine delle procedure di adeguamento agli standard Covid-free previsti dal gruppo.

Dall’1 settembre saranno operativi, a Roma, The Independent e The Style, ai quali seguirà un programma di riaperture che progressivamente si estenderà agli altri otto alberghi executive nel centro della Capitale, sino al completo ripristino dell’offerta a marzo 2021.



L’applicazione dei protocolli sanitari è supportato da un’attività di formazione dello staff, dotato di dispositivi di protezione individuale e messo in grado di identificare eventuali sintomi del Covid-19. Nelle reception vengono implementati i mezzi digitali per il web check-in/check-out, mentre le camere vengono dotate di mascherine e piccolo gel personalizzato e assoggettate a un nuovo sistema di ventilazione. Inoltre, tutti gli AG Hotels accetteranno i Bonus vacanze. S. P.