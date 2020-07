Il Gruppo Accor riapre in Italia: operativo il 72% delle strutture

Il Gruppo Accor ha cominciato una progressiva apertura dei suoi hotel su diversi mercati, compreso quello italiano. In Italia il 72% del network ha riavviato le attività; di questi, il 14% è sempre stato operativo anche durante il periodo del lockdown.

Per sostenere le prenotazioni, il Gruppo ha messo a punto la formula ‘Viaggia senza pensieri’: le migliori tariffe disponibili sono flessibili e cancellabili o modificabili fino a 72 ore dall’arrivo.



Questa sarà un’estate all’insegna dell’Italia; fra le proposte del Gruppo quella degli hotel Pullman Timi Sardegna e Capovaticano Resort Thalasso & Spa - MGallery. E per chi desidera scoprire le piccole città, si consigliano il Mercure Reggio Emilia Centro Astoria e l’Ibis Como. Per chi invece non rinuncia al fascino delle città d’arte, il Sofitel Rome Villa Borghese e l'hotel Palazzo Caracciolo Napoli MGallery (nella foto) sono la soluzione ideale.