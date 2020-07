Esodo di massa da Travelodge al nuovo marchio Goodnight Hotels

Esodo di massa dei proprietari alberghieri da Travelodge verso il nuovo marchio di hotel economici Goodnight Hotels, che è stato lanciato in collaborazione con Village Hotels.

Secondo Travelmole, sarebbero circa 50 i proprietari alberghieri in procinto di firmare con il nuovo marchio. L'esodo di massa sarebbe stato causato dalle pressioni di Travelodge affinché i proprietari alberghieri accettassero il pagamento di affitti ridotti durante la chiusura di Covid-19 e trattenessero i pagamenti.



Village Hotels gestirà il marchio Goodnight Hotels e prevede di lanciare ufficialmente il brand con almeno 80 proprietà nel gennaio 2021.

Nel frattempo, i proprietari insoddisfatti del trattamento di Travelodge, attraverso il Travelodge Owners Action Group sono in trattative con il gigante dell'ospitalità francese Accor per lasciare Travelodge e unirsi alla catena Ibis.