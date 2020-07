Riapre il St. Regis Bora Bora Resort

di Martina Tartaglino

Il St. Regis Bora Bora Resort, uno degli hotel di lusso più rinomati della Polinesia francese, ha riaperto i battenti il 23 luglio.

Per garantire la sicurezza degli ospiti la struttura ha predisposto nuovi servizi che vanno da un incremento dei dispositivi digitali, alla schermatura della zona reception e l'inserimento di più stazioni con gel igienizzanti. Le biciclette e l'attrezzatura da snorkeling non sono più in condivisione, ma gli ospiti dispongono di un mezzo e una muta personali per tutta la durata del loro soggiorno.



L'hotel sta inoltre inaugurando le sue ville sull'acqua recentemente rinnovate con una nuova pavimentazione, lavori di verniciatura e con l'inserimento di alcuni extra.