Giuseppe Roscioli confermato nel cda di Cb Italia

Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario di Federalberghi e presidente di Federalberghi Roma, è stato confermato in seno al consiglio di amministrazione del Convention Bureau Italia.

CB Italia è il network di riferimento delle aziende italiane del settore Mice, si legge su Hotelmag, e ne rappresenta circa 3500. La mission è promuovere l’Italia agendo come punto di contatto iniziale e fonte di informazione per coloro che scelgono il nostro Paese come destinazione per i propri eventi. Supporta gli event planner italiani e stranieri fornendo consigli imparziali che mantengono un’attenzione costante a tutte le necessità logistiche dell’evento e ai suoi obiettivi.