Federalberghi e sindacati lanciano l’allarme: “Turismo, al più presto misure per l’occupazione”

Federalberghi e le altre organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali del settore turistico, allarmate dalla crisi che attanaglia il turismo italiano – comparto che vale il 13% del Pil – hanno sottoscritto un appello comune rivolto a Governo e Parlamento. Come riporta Hotelmag, l'obiettivo è sollecitare l’adozione di misure straordinarie a sostegno dell’occupazione nel settore.

“Un patrimonio di professionalità e di capacità imprenditoriali maturato da generazioni di persone che hanno lavorato in uno dei settori cruciali della nostra economia rischia di essere spazzato via definitivamente nel volgere di poche settimane – osserva Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi -. Occorre che Governo e Parlamento agiscano rapidamente per rifinanziare gli ammortizzatori, ma anche per porre le basi della ripresa con misure coraggiose di sgravio del costo del lavoro e di finanziamento delle attività che sono ripartite o stanno per farlo. Il tempo stringe, e in autunno sarebbe già troppo tardi”.



Gli ultimi dati messi a disposizione dall’Inps – relativi al mese di maggio – quantificano in 137 milioni di ore il ricorso all’integrazione salariale per alberghi e ristoranti. Molte imprese hanno già esaurito la 'dote' di 18 settimane di integrazione salariale e stanno riscontrando gravi difficoltà nella gestione dei rapporti di lavoro.



Negli anni scorsi il settore ha occupato, nei mesi estivi, 1.430.000 persone, di cui 730mila con contratti a termine. Si tratta di profili professionali che, in mancanza di interventi urgenti, avranno difficoltà ad essere riassunti o verranno riassunti per un periodo più breve.