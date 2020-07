I migliori hotel di Roma secondo i lettori di Travel + Leisure

Nonostante la pandemia abbia costretto a chiudere in anticipo (il 2 marzo 2020) le votazioni, i lettori di Travel + Leisure hanno decretato i 5 migliori hotel di Roma per il 2020.

Al quinto posto troviamo il St. Regis Rome con i suoi 126 anni di storia e charme. Al quarto c'è l'Eden (Dorchester Collection) che si fa apprezzare particolarmente per i suoi ristoranti e bar panoramici. In terza e seconda posizione ci sono rispettivamente l'Hotel De Russie (Rocco Forte Hotel) e l'Hassler, molto amati per la loro posizione.



Al primo posto per il terzo anno consecutivo per T+L c'è il J.K. Place, boutique hotel di 30 camere discreto ed elegante, quasi nascosto: "Servizio di prima classe, strutture straordinarie, cibo di prim'ordine e un'ottima posizione centrale”. M. T.