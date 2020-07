Hotrec rilancia il Book Direct

Mentre la stagione estiva inizia in circostanze insolite e difficili in tutta Europa, Hotrec incoraggia caldamente turisti e viaggiatori a prenotare direttamente le strutture alberghiere per le loro vacanze. “Stiamo emergendo lentamente dalla fase di confinamento, e gli albergatori stanno facendo del loro meglio per garantire i livelli richiesti di pulizia e igiene – ha rimarcato Jens Zimmer Christensen, presidente dell’associazione ombrello europea del settore Horeca, si legge su HotelMag -. I viaggiatori devono contattare direttamente le strutture in cui desiderano prenotare un soggiorno per ottenere informazioni di prima mano e dettagliate sulle misure adottate dall’hotel e assicurarsi che possano essere soddisfatte eventuali richieste speciali”.

Durante la primavera del 2020 gli alberghi in Europa sono stati colpiti duramente, con tassi di occupazione che hanno toccato il fondo (al di sotto del 10%) nella maggior parte dei Paesi europei al culmine della crisi. “Molti albergatori ritengono che un rapporto diretto con gli ospiti possa essere un fattore decisivo per far quadrare i conti – sottolinea Hotrec -. Anche perché si sentono afflitti dalla mancanza di supporto e dal comportamento delle piattaforme di prenotazione online per tutto il periodo di confinamento da Covid-19, che hanno mantenuto elevate commissioni e gestito male le cancellazioni e i reclami dei clienti”.



La campagna

Per sensibilizzare sui numerosi vantaggi delle prenotazioni dirette, Hotrec e le sue associazioni aderenti, tra cui Federalberghi, avevano lanciato la campagna Book Dircet in tutta Europa. “Questa campagna – afferma Markus Luthe, Hotrec chairman on online distribution – sottolinea che un contatto diretto tra ospiti e albergatore è il modo migliore per garantire che le richieste specifiche e personali siano prese in considerazione. La relazione diretta aiuta a rendere il collegamento fornitore-ospite più stretto e familiare”.