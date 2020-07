Bonus vacanze, superata quota 350mila

Hanno superato quota 350mila i bonus vacanze emessi dal primo luglio, per un valore complessivo di 150mila euro.

“Il bonus – scrive in una nota Federalberghi - sta ricevendo anche l’interesse crescente delle aziende, in specie dopo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, che ne rendono più facile la gestione”.



È stato infatti chiarito che, in caso di prepagamento dei servizi prenotati, l’albergo può verificare la validità del bonus e confermarne l’utilizzo prima dell’arrivo del cliente. Più in generale, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che non sono stati posti vincoli tra il momento di emissione della fattura e il momento di verifica e conferma del bonus. Le operazioni di verifica e conferma del bonus, perciò, non devono essere necessariamente fatte alla reception alla partenza del cliente, ma possono essere svolte in anticipo rispetto alla conclusione del soggiorno o anche prima che il cliente arrivi.



Conseguentemente, possono essere delegate ad altri (ad esempio, all'amministrazione o al consulente esterno).