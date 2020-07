Expedia apre ai pagamenti in criptovaluta

Expedia apre ai pagamenti in bitcoin. Il brand b2b del Gruppo, Expedia Partner Solutions, ha infatti siglato un partnership con Travala.com, piattaforma che permette di prenotare oltre 13 milioni di proprietà in tutto il mondo attraverso pagamenti in criptovaluta.

Oltre 700mila strutture del portfolio Expedia saranno così disponibili sul portale e prenotabili utilizzando una delle 30 criptovalute riconosciute da Travala. Tra queste Bitcoin, Ethereum, Binance Coin e Ava.



“Con l’adozione delle criptovalute, il cui utilizzo è in aumento, vogliamo garantire agli utenti un’opzione di pagamento trasparnte e sicura”, spiega Juan Otero, ceo e co-founder di Travala.com.