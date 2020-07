In Vietnam un hotel rivestito in oro 24 carati

Un hotel extra lusso rivestito in oro 24 carati. È un vero e proprio ‘gioiello’ dell’hotellerie il Dolce Hanoi Golden Lake, il primo albergo al mondo realizzato interamente con il prezioso metallo.

La struttura si trova nel cuore della capitale del Vietnam e accoglie i suoi ospiti in un ambiente di lusso estremo, con i suoi 25 piani di assoluta opulenza.



Come si vede nelle foto pubblicate da tgcom24.com, l’oro non riveste solo la facciata del grattacielo, ma anche i bagni, le vasche, l’ascensore e le tazzine per il caffè.



Per una notte dell’hotel il costo minimo è di 250 dollari a notte.