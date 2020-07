Hotel e prevenzione, arriva in Italia la certificazione CovidClean

Arriva in Italia CovidCleanTM, la certificazione per hotel sicuri sviluppata da Safehotels, in partnership con Pyramid Temi Group.

Si tratta di un set completo di procedure igienico-sanitarie e protocolli pandemici conformi con le linee guida dei Centers for Disease Control e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di prevenzione e contrasto del Covid-19, sulla base del Global Hotel Security Standard ©.



CovidClean consente agli albergatori di assicurare ai propri ospiti che la loro struttura stia operando in conformità agli standard igienico-sanitari appropriati.



Gli albergatori italiani avranno così l’opportunità di certificarsi e uniformarsi a livello internazionale, e fornire un servizio di qualità ai propri clienti.