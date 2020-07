Riapre Lefay Resort & Spa Lago di Garda

Dopo l'apertura di Lefay Resort & Spa Dolomiti, luglio segna il ritorno sulla scena anche di Lefay Resort & Spa Lago di Garda.

La struttura di lusso celebre per la sua spa riparte proprio dalla sua filosofia wellness lanciando il programma di prevenzione "Nutrire la vita", curato dal Comitato Scientifico Lefay Spa Method. Basandosi sui principi della medicina cinese classica, in linea con il protocollo Lefay Care, il programma si basa su cinque pilastri: attività all'aria aperta, dieta iposodica e ipocalorica, trattamenti con massaggi ad hoc, fitoterapia e aromaterapia e infine supporto psicologico per smaltire lo stress accumulato negli ultimi mesi, segnati dalla pandemia e dal lockdown. O. D.