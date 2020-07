Riapre oggi Is Molas Resort con 15 ville firmate Fuksas

Is Molas Resort riapre la stagione estiva e lo fa all’insegna della sicurezza, ma anche di imperdibili promozioni e novità. “Unlimited Golf Summer 2020” prevede una settimana intera di golf illimitato, per un soggiorno con Green Fee incluso nel prestigioso Circolo di Golf Is Molas, considerato tra i migliori tracciati d’Europa.

Inoltre, grazie all’Early Booking fino al 15 luglio sarà più facile concedersi il lusso di vivere l’experience all’interno di un’opera d’arte, in una delle ville disegnate da Massimiliano e Doriana Fuksas. Sono quindici le nuovissime ville, vere e proprie sculture da abitare, disegnate dalla coppia di archistar.



Costruzioni dalle forme sinuose, uniche nel tempo, immerse nella natura incontaminata e a pochi chilometri dalle spiagge di Chia, Domus de Maria, Capo Teulada. In piena macchia mediterranea alle pendici del Parco di Gutturu Mannu, le ville ideate dallo studio Fuksas rappresentano dei preziosi gioielli abitativi arricchiti da servizi di altissima conciergerie.



Il complesso di dimore, i cui nomi si ispirano alla tradizione sarda (Villa Palas, Villa Nea, Villa Luxi, Villa Arenada), è ora disponibile anche per l'affitto settimanale e stagionale. Non solo lusso, totale privacy ed estrema bellezza. Abitare il proprio tempo in questi capolavori di bioarchitettura contemporanea, permette agli ospiti il piacere di giocare nel green realizzato da un campione pluripremiato come Gary Player.