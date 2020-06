Chia Laguna pronta a ripartire: le regole per un’esperienza esclusiva

“L’esperienza sarà come negli anni scorsi, forse leggermente più esclusiva”. Così Francesco Ascani, (nella foto) general manager di Chia Laguna Resort, racconta come sarà la stagione estiva pronta a partire domani, 26 giugno.

“Funzionerà tutto come prima, solo con le limitazioni che tutti conosciamo – spiega -. Le capienze diventano più limitate, ma è anche vero che le prenotazioni sono ovviamente ridotte e quindi le due cose coincidono”.



Nel dettaglio, per quanto riguarda la spiaggia ci saranno meno ombrelloni, così come in piscina, per rispettare le regole di distanziamento, mentre per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine, sarà sempre legato alle regole di distanziamento.



“Sarà necessario avere la mascherina a disposizione – dice Ascani – ma il suo utilizzo sarà consigliato nei luoghi chiusi e solo nei momenti in cui non sarà possibile mantenere il distanziamento di un metro fra gli ospiti”.



Il ristorante avrà tavoli più distanziati, mentre per quanto riguarda il cibo è passato “il concetto di buffet ‘servito’, che noi abbiamo proposto fin dall’inizio come soluzione praticabile. Gli ospiti non si muoveranno dai tavoli, ma i pasti verranno disposti a buffet e verranno serviti, appunto, senza contatto fra ospiti e cibo e senza creare assembramenti”.



Altri due luoghi del resort subiranno modifiche minime nei loro programmi: il Kids Club e la spa. “Nel Kids Club sono state create attività e giochi che consentano di mantenere la distanza fra i piccoli ospiti – dice ancora Ascani – che saranno come sempre suddivisi per gruppi di età. Inoltre, sarà l’unico luogo del resort dove prima dell’inizio delle attività verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea”.



Per quanto riguarda la spa “sarà chiusa la zona della sauna, bagno turco e vasca idromassaggio, mentre il resto dei trattamenti applicherà tutti i protocolli igienico sanitari necessari, che, di fatto, sono quelli che già applicavamo in precedenza”.