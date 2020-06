CDSHotels rispetta il programma: riaperto anche il Riva Marina Resort

Giorno dopo giorno si arricchisce a lista delle strutture CDSHotels che riaprono i battenti per la summer ormai iniziata. Ora è la volta del Riva Marina Resort, che ha inaugurato la stagione estiva con quasi tutte le 443 camere occupate.

“Eravamo decisi ad aprire con soli 35 ospiti - dice il direttore della struttura, Enzo Di Roma -, poi è stato un crescendo! Siamo arrivati alla quasi totale occupazione del villaggio”.

Villaggio che, come gli altri del gruppo, assicura il distanziamento sociale e tutte le misure di tutela della salute dei suoi ospiti: “A livello di gruppo abbiamo investito molto in sicurezza – dichiara il direttore commerciale Ada Miraglia (nella foto) -, sia per quanto riguarda il protocollo sanitario, sia sul fronte della formazione del personale, orgnizzando corsi per lo staff e riunioni dei direttori di tutte le strutture, che si protrarranno anche a stagione iniziata”.



Dal verde alla pulizia in spiaggia, dalla sanificazione costante degli spazi di uso comune fino alla pulizia accurata nelle camere, nulla viene lasciato al caso.



Il Riva Marina Resort è inoltre uno dei primi villaggi green di Puglia; ha infatti conseguito la certificazione EcoLabel.