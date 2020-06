Baja Hotels: presidio di medici bergamaschi per gli ospiti

Parola d’ordine: sicurezza. Parte da questa priorità Baja Hotels per affrontare l’estate più difficile con un investimento massiccio sul fronte della tutela della salute dei suoi ospiti.

Il gruppo, che conta quattro hotel e un residence in Costa Smeralda, ha deciso di aggiungere al suo protocollo di sicurezza sanitaria anche un presidio medico, a disposizione di tutti gli ospiti.



Ma non solo: per scelta dell’a.d. Marco Bongiovanni (nella foto) i medici provengono da Bergamo, così da aggiungere al servizio professionale offerto un profondo valore simbolico: “Questo - spiega - è solo un piccolo gesto, ma per noi è irrinunciabile. Sentivamo il bisogno di dare un segnale tangibile a una città segnata indelebilmente dalla pandemia; un omaggio alla terra bergamasca che da sempre ha coltivato un profondo legame con la Sardegna e alla quale ci sentiamo molto vicini e riconoscenti”.