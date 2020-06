Assoturismo: “Bene l’impegno di Franceschini, ma dobbiamo fare in fretta”

Assoturismo Confersercenti accoglie con favore l’ipotesi lanciata da Franceschini di una decontribuzione temporanea per rilanciare il lavoro e la riapertura delle attività ricettive. Ora, però, si deve fare in fretta, sottolinea il presidente dell’associazione Vittorio Messina: “La tempistica – dice - è fondamentale in questo momento delicatissimo per le imprese. Sulla questione bonus vacanze chiediamo, invece, di favorire un maggiore snellimento delle procedure di accesso all’incentivo da spendere in alberghi, B&b, agriturismi, villaggi turistici e campeggi”.



Positiva per Messina anche la volontà di rifinanziamento del tax credit per la digitalizzazione delle strutture ricettive: “In questo contesto - precisa - ribadiamo anche la necessità del credito di imposta sulle ristrutturazioni per le strutture alberghiere e commerciali, per dare una spinta al riammodernamento strutturale in vista della ripartenza, in quell’ottica di superamento dell’emergenza ma anche di rilancio competitivo del sistema turistico”.