Che sia il ripristino del tax credit o l'estensione dell'ecobonus agli alberghi, sono interventi a sostegno della riqualificazione alberghiera quelli chiesti da Confindustria Alberghi in occasione di Forum Turismo, evento online promosso da UniCredit.

"Dal 2014 al 2018 - ha sottolineato la vicepresidente di Confindustria Alberghi, Maria Carmela Colaiacovo - 15mila aziende alberghiere hanno affrontato una ristrutturazione e fatto richiesta di tax credit, segnale che il 50% del comparto si è impegnato in interventi di miglioramento dell'offerta". Una leva che potrebbe rivelarsi decisiva anche in questa fase decisamente 'complicata'. "La domanda è debole e questo - ha sostenuto Colaiacovo - è sicuramente il momento di investire nella riqualificazione delle strutture".



Una priorità indicata anche dal direttore generale Barbara Casillo: "La misura del tax credit ha funzionato come stimolo alle aziende e ci permetterebbe ora di proseguire nel solco degli interventi per la sostenibilità". A. D. A.