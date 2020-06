L’estate degli hotel ai tempi del Covid: questione di pricing

A lanciare l'allarme è stato Giuseppe Roscioli: "In tanti - ha detto il presidente Federalberghi Roma - saranno costretti ad abbassare il costo medio di una camera per attirare la clientela".

In questa estate così difficile per la ricettività alberghiera la carta più semplice sembrerebbe dunque essere quella del pricing.



Non tutti, però, intendono giocarla, come spiega Rudy Funaro, managing director di Condotti Hotels Group che nella Capitale ha quattro alberghi: "Le mie strutture, che non hanno mai chiuso, seguono la strada opposta: ritoccare al rialzo le tariffe". Il motivo è semplice: mantenere alto il valore del brand: "Vogliamo essere riconoscibili per la qualità dei servizi, non...(continua nella digital edition)