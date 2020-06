Bonus vacanze e cessione del credito alle banche: il protocollo Federalberghi-Abi

Un protocollo di intesa fra Abi e Federalberghi per sostenere il Bonus vacanze è quello che è stato stipulato oggi per diffondere la conoscenza fra gli operatori di una possibilità offerta dalle banche per il credito d’imposta assicurato dal bonus.

Fra le possibilità di rimborso per i fornitori del servizio goduto con il bonus vacanze (l’80% della cifra) rientra infatti anche la possibilità di cedere il credito a terzi, come le banche o intermediari finanziari.



In cambio la banca metterà a disposizione risorse liquide per i fornitori di servizi turistico-ricettivi, una possibilità assolutamente necessaria in questo periodo di scarsa liquidità delle imprese.



Il protocollo fra Abi e Federalberghi si pone quindi come principale obiettivo quello della pubblicizzazione della possibilità di cessione del credito fra gli operatori turistici.