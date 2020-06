Nuovo direttore vendite e marketing per Italian Hotel Group

New entry nel management di Italian Hotel Group, la catena alberghiera italiana con sede a Montecatini Terme e con in gestione 10 strutture ricettive tra hotel di città, sul mare, in montagna e Villaggi turistici tra Toscana, Abruzzo, Calabria e Trentino.

Nella compagine entra Gianluca Propoli a cui verrà affidato il ruolo di direttore vendite e marketing, “Propoli assume questo incarico – si legge in una nota -, in qualità di consulente esterno freelance, essendo comunque sempre legato, da un rapporto di collaborazione (appunto da freelance/agente plurimandato) ultradecennale con il tour operator Idee per Viaggiare e quello più recente con Siramani, in qualità di Key Account Manager per le aree Campania, Abruzzo e Molise”.