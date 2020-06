Napoli, riaprono gli Airon Boutique Hotel della Airontour

Tornano in pista a Napoli anche gli Airon Boutique Hotel del gruppo che capo alla Airontour di Angioletto De Negri, Del portfolio fanno parte l’Airone Hotel, tre stelle superior, e 3 strutture extra alberghiere, situate nel pieno centro di Napoli: il Bb Chiaia 32 e il Bb Chiaia 197 in via Chiaja e il Morelli Suite in via Morelli.

“Il Gruppo Abh – si legge in una nota - si impegna ad offrire ai propri clienti un’esperienza irripetibile in piena sicurezza nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie. In ottemperanza alle norme vigenti, tutte le strutture sono sanificate ogni giorno da una ditta specializzata per garantire agli ospiti la massima sicurezza”.