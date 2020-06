Tornano in pista le strutture del Gruppo Una

Ospitalità, autenticità italiana e standard di sicurezza elevati e controllati: così gli hotel e resort Gruppo Una riaprono le porte nelle maggiori città della Penisola e nelle principali destinazioni leisure.

La graduale riapertura degli hotel e resort Gruppo Una, si legge su Hotelmag, interessa le maggiori città italiane e destinazioni per vacanze estive. È inoltre possibile usufruire di tariffe speciali, in grado di assicurare flessibilità e convenienza in fase di prenotazione del soggiorno in città o al mare.



Versilia Lido Una Esperienze è nuovamente attivo dal 19 giugno; dal 26 giugno, invece, riaprono, in Sicilia, UnaHotels Naxos Beach e UnaHotels Capotaormina.



Tra le riaperture nei più importanti centri urbani, l’UnaHotels Cusani Milano, dal 15 giugno, l’UnaHotels Decò Roma, dal 30 giugno, mentre il Palace Catania Una Esperienze riaprirà le sue porte il 3 luglio. I visitatori di Napoli potranno contare sull’accoglienza di UnaHotels Napoli dal 10 luglio; infine, il Principi di Piemonte Una Esperienze riaprirà a Torino il 27 luglio.



In un contesto di soggiorno e di viaggio radicalmente mutato la catena alberghiera italiana propone un nuovo modello in cui il benessere dell’ospite è garantito attraverso l’applicazione del protocollo ufficiale UnaSafe, a sua volta sottoposto all’esame di Dnv Gl Business Assurance, società operante nelle attività di certificazione, verifica e valutazione di terza parte.



Nell’alveo di una tutela attiva e più ampia, si inserisce anche il piano sanitario, compreso nel prezzo del soggiorno, #AndràTuttoBeneInVacanza, in collaborazione con UniSalute, l’assicurazione sanitaria del Gruppo Unipol.



Le procedure si allineano e arricchiscono di ulteriori precauzioni le indicazioni contenute nelle linee guida dell’Oms, del Dpcm, del Ministero della Salute, dell’Ics e del protocollo nazionale Accoglienza Sicura redatto da Federalberghi con Aica e Assohotel.