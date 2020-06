Human Company riapre tutte le strutture

Parte a piccoli passi la stagione di Human Company. Dopo il Jolly Camping in Town, a Venezia, e i campeggi urbani di Firenze e Roma, la prossima settimana riapriranno anche i quattro village in Toscana, Veneto e Lazio e il nuovo Birkelt Village in Lussembrugo, prima struttura outdoor estera del Gruppo. Entro il 25 giugno l’intero portfolio Human Company sarà così nuovamente accessibile ai viaggiatori.

Il Gruppo ha messo a punto un protocollo di sicurezza per le sue strutture. Partendo da un processo di digitalizzazione, le procedure sono state codificate per garantire una vacanza serena, nel rispetto delle normative anti contagio.



Tre le aree di intervento: formazione dello staff; pulizia e sanificazione degli spazi comuni e delle unità abitative; accoglienza rivista in chiave digitale con check-in online prima dell’arrivo, accettazione in struttura drive-through con firma elettronica.



Sul fronte della ristorazione, il nuovo servizio ‘click&collect’ consente di prenotare tramite app o sito.