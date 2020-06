B&B Hotels, due new entry a Firenze

B&b Hotels continua la sua espansione in Italia. La catena alberghiera ha aggiunto al suo portfolio due nuovi indirizzi a Firenze: l’Hotel Laurus al Duomo, in via De Ceretani, e l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio, in Borgo San Jacopo.

“L’espansione in Italia è un nostro obbiettivo primario e l’acquisizione di queste due nuove strutture di categoria superiore è parte di una strategia di sviluppo volta a differenziare la nostra offerta, offrendo una nuova esperienza di ospitalità esclusiva, in totale sicurezza, senza rinunciare a quei servizi smart e innovativi che da sempre ci contraddistinguono – spiega Valerio Duchini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia -. Ogni hotel è un prodotto di visione, di design autentico che riflette la destinazione in cui sorge valorizzando il territorio ed integrandosi con la comunità. Questi principi guidano l’evoluzione del nostro portafoglio, assicurando che ogni esperienza alberghiera sia diversa nel rispetto della nostra filosofia Only For Everyone. Credo che questi due alberghi nel pieno centro storico di Firenze, una delle destinazioni più desiderabili del mondo, possano diventare un punto di riferimento per i viaggiatori contemporanei sia business che leisure e per la comunità locale alla ricerca di momenti esclusivi, di un comfort e di un servizio di qualità ricercata.”



Le strutture

Accomunate dal design neoclassico fiorentino, le due new entry si trovano a pochi passi dai principali luoghi d’interesse del capoluogo toscano.



Entrambi gli hotel sono dotati di ogni comfort, con lobby accoglienti e caratteristiche, camere spaziose con una selezione di cuscini, giornali, tè e caffè, bagno privato con ricco kit di cortesia pensato per uomo e donna, Wi-Fi superveloce gratuito, Tv a schermo piatto con canali Sky e satellitari, frigobar, cassaforte, aria condizionata, soddisfano le esigenze di ogni tipo di clientela.



La sicurezza è garantita dal nuovo protocollo di sanificazione dedicato garantito dal Safety Label High Quality Anti Covid-19 elaborato in collaborazione con B.C.O. Consulting conforme agli standard e alle normative vigenti, a tutela della salute di tutti.