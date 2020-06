Relais & Châteaux, ecco le prime riaperture italiane

Relais & Châteaux ha mantenuto anche in questi mesi di lockdown il contatto con i propri clienti più fedeli, dando vita a newsletter creative, contatti telefonici personalizzati ed eventi virtuali. E ora che si è pronti alla ripartenza, le dimore riaprono con una rinnovata consapevolezza del valore aggiunto e dell’importanza di trasmettere all’ospite i plus del territorio in cui sono inserite.

Le prime riaperture

Fra le prime riaperture, in programma nella settimana dal 15 al 22 giugno, ci sono quelle dell’hotel Raphaël a Roma, di Castel Fragsburg a Merano, di Villa Abbazia a Follina, di Terra-The Magic Place in Val Sarentino e di Villa Fiordaliso a Gardone Riviera.

A seguire, da segnalare anche la ripresa dell’attività di Villa Cordevigo Wine Relais a Cavaion Veronese, dell’Albereta a Erbusco, del Bellevue Hotel & Spa a Cogne e del Castello di Guarene a Guarene. La settimana delle riaperture si conclude a Norcia, dove la stagione riparte anche per Palazzo Seneca e il suo ristorante Vespasia.



Il valore aggiunto della montagna

In particolare, Realis & Châteaux punta l’attenzione su quattro strutture in montagna, che possono rappresentare, quest’anno più che mai, una valida alternativa dove trascorrere un break estivo. Si tratta del The Magic Place in Val Sarentino, del Bellevue Hotel & Spa di Cogne, del Gardena Grödnerhof a Ortisei e dell’Hermitage Hotel & Spa a Breuil Cervinia.