Italian Hospitality Collection: “Così ripartiamo”

Il ritmo di richieste "cresce a tripla cifra di settimana in settimana". Marcello Cicalò (nella foto), group director of operations di Italian Hospitality Collection, guarda al futuro con fiducia e lancia alla clientela un messaggio preciso: quello di una ripartenza in sicurezza, ma senza esagerare con le regole. "Il rischio - spiega infatti - è di trasformare un periodo di relax in un soggiorno quasi ospedaliero, e noi non lo vogliamo. Per questo abbiamo stabilito norme semplici, che non snaturino l'essenza della vacanza ma, nello stesso tempo, garantiscano ai nostri ospiti la sicurezza che cercano"...(continua nella digital edition)