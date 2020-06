Filip Boyen conosce gli hotel di lusso di mezzo mondo come e meglio di casa propria. Per questo il ceo di Forbes Travel Guide è una delle migliori voci con cui confrontarsi per capire quali sono le mosse giuste per il rilancio e la ripartenza nell’upper level.

Lo ha raccontato in una lunga intervista a TTG Luxury, puntando su un asset in particolare sul quale dovranno fare affidamento gli attori dell’ospitalità di lusso: la fiducia.



“Penso che per il primo viaggio dopo la pandemia i turisti sceglieranno hotel famigliari, dove hanno avuto esperienze indimenticabili in passato e dove sanno che chi li accoglie ha a cuore il loro benessere e la loro sicurezza” dice.



E aggiunge qualche trucco per stupire i clienti, malgrado le limitazioni del Covid.



L’INTERVISTA COMPLETA SU TTG LUXURY, DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.