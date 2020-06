A Cortina riapre l’iconico Hotel de la Poste

Riapre uno degli alberghi simbolo di Cortina. Dopo mesi di lavori, il prossimo 19 giugno l’Hotel de la Poste tornerà ad accogliere i turisti, con spazi e servizi ripensati per coniugare il comfort e la sicurezza e con un’attenzione speciale alla sostenibilità.

Per l’estate 2020 lo storico indirizzo, aperto nel 1804 e gestito da sette generazioni di albergatori, punta tutto sul ‘fattore spazio’, sia all’interno che all’esterno, promettendo agli ospiti ambienti ampi, con suite confortevoli e sale riorganizzate per venire incontro alle nuove norme di distanziamento sociale. È il caso, ad esempio, del salone Dolomieu, passato da 120 a 50 posti; del Posticino, dove sipotrà pranzare e cenare in terrazza (20 posti) o nei dehors, con vista sulle Dolomiti.



All’esterno ci sono, ovviamente, le Dolomiti, grandi spazi aperti e sentieri da scoprire a piedi o in mountain bike.



Protocolli sanitari

Tutte le procedure riguardanti i protocolli stabiliti dall’Oms negli ultimi mesi sono state integrate alla normale routine dell’albergo. L’hotel è sanificato quotidianamente con dei generatori di ozono, seguendo il metodo più efficace e al contempo sostenibile.



Gli ospiti che si tratterranno più di cinque notti, avranno una copertura assicurativa in omaggio, che li tutela dal giorno del check-in e per i successivi 90 giorni contro i rischi Covid-19.



Attività all’aperto

Vasto il programma di attività ‘en plein air’. L’hotel, che quest’anno allungerà la stagione fino all’autunno, propone infatti un calendario di appuntamenti per i mesi di luglio, agosto e settembre. Tra le attività, escursioni nella natura e uscite per ammirare il foliage autunnale.