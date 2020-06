Human Touch, la startup che previene le frodi in hotel

In epoca di emergenza da coronavirus, appare interessante la proposta della startup italiana Human Touch, che ha l’obiettivo di garantire ad hotel e resort di grosse dimensioni di continuare a fornire tutti i servizi extra - con particolare riferimento al food & beverage – in piena sicurezza per clienti e camerieri.

L'idea, nata due anni fa, era legata alla sostenibilità ambientale e alla riduzione delle perdite economiche degli gli hotel legate ai pagamenti degli extra. Il numero di ospiti che prova a non pagare gli extra a fine soggiorno, o peggio, a farseli pagare da altri ospiti, è un problema di non poco conto per le strutture ricettive e provoca perdite rilevanti di fatturato. In epoca Covid inoltre, il sistema Human Touch ha trovato un’ulteriore nuova applicazione e l’azienda sta ricevendo numerose richieste da parte di hotel interessati al nuovo sistema come difesa contro la diffusione dei contagi.



Il nuovo protocollo ideato da Morris Soued e Matteo Colucci si basa sul riconoscimento facciale per l’addebito di tutti i costi extra dei clienti, garantendo il distanziamento sociale e al tempo stesso il normale funzionamento di bar e ristoranti, nel rispetto della privacy.

Il progetto è stato esportato anche su scala internazionale, raggiungendo Dubai, Istanbul e Abu Dhabi, dove ha creao l’interesse di numerosi player del settore.