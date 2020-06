di Amina D'Addario

Due clienti su tre sono disposti a spendere di più per soggiornare in hotel nei quali l'igiene e le norme anti Covid sono tenute in grande considerazione. A dirlo una ricerca realizzata da Tecnè per Assosistema e Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

Chi si accinge a partire, indica lo studio, sarebbe pronto a spendere, in media, l'8,3% in più rispetto al prezzo normale. E il 9,9% in più nel caso di strutture 4 e 5 stelle. A confermare l'attenzione alla sicurezza, anche il fatto che l'81,5% degli intervistati pensa di chiedere informazioni sulle misure messe in campo dagli hotel, mentre oltre il 90% sarebbe più tranquillo se l'igienizzazione fosse certificata ed eseguita da soggetti riconosciuti.



"La maggior parte dei clienti è disposta a spendere di più e questo - sottolinea il presidente di Tecné, Carlo Buttaroni - significa che abbiamo un consumatore maturo, consapevole che adottare procedure diverse rispetto al passato richiede investimenti maggiori".