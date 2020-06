L’igiene conta più del prezzo: cosa cercano i consumatori

Confindustria Alberghi, con Assosistema, ha deciso di tastare il sentimento del mercato per capire quali siano le principali richieste dei consumatori in un periodo difficile come quello post-Covid.

Per oltre il 90% degli intervistati, riporta lo studio, sono fondamentali i temi della pulizia e dell’igienizzazone, possibilmente con tanto di certificazione.



Igiene e pricing

Il dato più interessante è però il fatto che ben il 54,7% dei clienti sceglierà l’hotel in base alle misure adottate e solo il 20,8% in base al prezzo. L’investimento nei processi di igienizzazione, dunque, sembrerebbe essere più importante di un pricing aggressivo.



L’analisi, precisa Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, evidenzia “l’attenzione degli ospiti nel selezionare e poi scegliere, oggi più che mai, un servizio alberghiero di qualità, con due clienti su tre disposti a spendere qualcosa di più per veder riconosciuta sul fronte dell’igiene la sicurezza delle procedure adottate”