Wellness di lusso, riapre Terme Preistoriche Resort & Spa

Ha riaperto i battenti Terme Preistoriche Resort & Spa a Montegrotto Terme, storica struttura ricettiva inserita all'interno delle Terme Euganee, il bacino termale più grande d'Europa.

L'hotel ha messo a punto una serie di soluzioni post lockdown per garantire sicurezza e distanziamento sociale a clienti e dipendenti, tra cui un rigido protocollo di sanificazione dopo ogni utilizzo di tutti gli ambienti. Oltre alla prenotazione obbligatoria online per accedere a tutti i servizi, è stato riorganizzato il bordo piscina, suddividendolo in isole del benessere da 20 metri quadri, ognuna attrezzata con ombrellone, lettini e tavolo personale per ospitare in sicurezza fino a quattro persone.



Di pari passo il menù del servizio bar e ristorante, da ordinare al bancone e poi servito direttamente all'interno dell'isola. Riattivato anche il reparto cure con la fangoterapia. O. D.